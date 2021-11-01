Год за несколько лет: Екатерина Репяхова честно призналась, какой отец Павлик

Екатерина показала милые фото папы и сыночка. На черно-белых портретных кадрах видно, как Миша крепко держит отца за руку и прижимается к нему.

Жена музыканта рассказала, как спросила у него об отцовстве в 55 лет. Она привела ответ супруга: "Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним".

Виктор Павлик с удовольствием проводит время с сыном Мишей (instagram.com/repyahovakate)

"Наше родительство было осознанным и желанным. И я ни на секунду не пожалела, что выбрала отца своему сыну Виктора Павлика. Я не увидела по сей день ни одного минуса в позднем отцовстве. Я каждый день нахожу только плюсы. Мы гордимся нашим татом и очень его любим", – отметила Екатерина.

Подписчики жены Павлика оставили немало комментариев поддержки под постом и умилились общению отца и сына, который, по их мнению, внешне очень похож на Виктора.