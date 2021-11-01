Рік за кілька років: Катерина Репяхова чесно зізналася, який батько Павлік

Катерина показала милі фото тата і синочка. На чорно-білих портретних кадрах видно, як Міша міцно тримає батька за руку і притискається до нього.

Дружина музиканта розповіла, як запитала у нього про батьківство в 55 років. Вона навела відповідь чоловіка: "Я усвідомлюю кожен день, проведений з сином. Я ціную. Я хочу проживати рік, як кілька років з ним".

Віктор Павлік із задоволенням проводить час з сином Мішею (instagram.com/repyahovakate)

"Наше батьківство було усвідомленим і бажаним. І я ні на секунду не пошкодувала, що вибрала батька своєму синові Віктора Павліка. Я не побачила донині жодного мінуса в пізньому батьківстві. Я кожен день знаходжу тільки плюси. Ми пишаємося нашим татом і дуже його любимо", - зазначила Катерина.

Підписники дружини Павліка залишили чимало коментарів підтримки під постом і розчулилися спілкуванню батька і сина, який, на їхню думку, зовні дуже схожий на Віктора.