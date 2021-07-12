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С голой спиной и новой прической: Гросу в облегающем наряде пленила волнительными изгибами

Автор: RBC.UA

Алина Гросу – обладательница роскошной фигуры. Ее не раз упрекали в том, что аппетитные формы и точеная талия – результат пластической хирургии. Певица категорически отметает подобные домыслы и даже доказала естественность своих форм подростковым фото. Так, недавно певица вызвала фурор пляжными снимками в купальнике, а теперь показала видео в соблазнительном хищном наряде.

Так, на съемках масштабного песенного проекта "Співають всі" на канале "Украина" Алина появилась в оригинальном платье и поделилась закулисным видео в Instagram.

Так, Алина облачилась в наряд до пола с принтом анималье. Оригинальные детали платья – открытая спина и рукава-перчатки. Высокий разрез на подоле позволил выставить напоказ стройные ножки.

Да и сам образ певицы был неординарным – ее волосы были разделены на четкий пробор. Одна часть прядей выкрашена в розовый, а вторая – в нордический блонд.

"Как вам мой образ? От 1 до 10. Как думаете, кому из известных людей отправляю воздушный поцелуй?" – заинтриговала артистка.

Поклонники звезды стали гадать, кто же таинственный счастливчик по ту сторону камеры. Среди вариантов – крестная певицы Ирина Билык и ее возлюбленный Роман Полянский.

  • Вы как всегда великолепны на миллион процентов
  • Очень-очень красивая
  • Как всегда выглядишь невероятно красиво. На все 100%
  • Великолепно
  • Куколка
  • Фигура шикарная
  • Классный образ. Молодец
  • Розовый идет - словно кукла
  • Твой образ великолепен

Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла пикантные и неожиданые факты биографии.

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Алина Гросу