З голою спиною і новою зачіскою: Гросу в облягаючому вбранні полонила хвилюючими вигинами

Так, Аліна вбралася у вбрання до підлоги з принтом анімальє. Оригінальні деталі сукні - відкрита спина і рукава-рукавички. Високий розріз на подолі дозволив виставити на показ стрункі ніжки.

Та й сам образ співачки був неординарним - її волосся було поділене на чіткий проділ. Одна частина пасом пофарбована в рожевий, а друга – в нордичний блонд.

"Як вам мій образ? Від 1 до 10. Як думаєте, кому з відомих людей відправляю повітряний поцілунок?" - заінтригувала артистка.

Шанувальники зірки стали гадати, хто ж таємничий щасливчик по той бік камери. Серед варіантів - хрещена співачки Ірина Білик та її коханий Роман Полянський.