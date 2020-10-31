UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Гоньба за холостячкой: Ксения Мишина заинтриговала фанатов "страшным" видео

Автор: Анна Киселева

Ксения Мишина спровоцировала громкое обсуждение своего нового видео

Украинская актриса и главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала к Хэллоуину новый ролик. По сюжету, девушка-медик спасается от преследователя. Знаменитость поделилась видеороликом на своей странице в Instagram.

Как рассказывает сама актриса, ролик был снят буквально за обеденный перерыв.

"Давненько мечтала сняться в хорроре... В итоге сняла сама, точнее в паре с Александром Пискуновым – лучший оператор... Итак: бюджет 0 грн, съемочный период: обеденный перерыв. Напомните, когда там питчинг?!) А, и еще же, давайте придумаем название, есть идеи?)" – подписала ролик Мишина.

Самые читаемые новости

В комментариях поклонники разделились на три лагеря – кто-то критиковал экспромт-ролик, кто-то оценил хорошую актерскую работу, а остальные – интересовались подробностями второго выпуска шоу "Холостячка".

  • Это я так недавно от консультантов "Эльдорадо" убегал... Точь в точь. Те еще кровосиси...
  • Что за бред.
  • Слепая на стройке.
  • Психушка на опушке.
  • Врач бежит от клятвы Гиппократа.
  • Гоньба за холостячкой.
  • Ого мне прямо самой страшно. Это сериал будет или фильм??
  • Или как снимали "Семейные мелодрамы".
  • Кому-то пора в кресло режиссера.
  • "Холостячка" – фінал "Судний день".
  • Рваная перчатка.
  • Опасное свидание. Задумка прикольная.
  • Ксюша, вы так постоянно улыбаетесь в "Холостячке". Скажите: искренне или из-за уважения?

Напомним, что ранее влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.

Также мы писали, что фанаты назвали свою любимицу самой красивой холостячкой, после того, как Мишина показала стройные ножки в стильном костюме.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ксения МишинаХолостячка