Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото

Для променада Осадчая выбрала удобный и красивый наряд - нежно-розовые шорты и рубашку с длинным рукавом. Она дополнила лук белыми кедами и солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок.

Горбунов опубликовал милое фото с беременной женой - он за руку ведет ее по горной тропинке.

"А ми підем,в далекі гори..." - креативно подписал снимок ведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая также выложила несколько снимков, сделанных на вершине горы. Теледива эффектно позировала на фоне раскинувшегося внизу лазурного моря.

"Тут колись була Греція - старовинне місто Лорен, від нього залишилася тільки фортеця. Тепер звідси до Греції дві години морем, але через обмеження, поки вона далі ніж хотілось би", - рассказала Катя.

Катя Осадчая прогулялась в горы (фото: instagram.com/kosadcha)

Ее супруг в разделе сториз выложил еще и жаркий кадр с любимой, на котором они загорают на палубе яхты в черных купальных костюмах. При этом довольная парочка лежит в небольшом надувном бассейне.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов загорают на яхте в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети оценили красоту на фото и призвали Юрия беречь жену.

Дуже гарні фото

Шикарный вид. Катя супер

Юрий Горбунов, зачем же ведёте беременную жену в горы? А если споткнётся?

Красота

Дуже романтично

Якi щасливi

Берегите её.

Красиві

Вы невероятные. Счастья вам! И здоровых деточек!

Напомним, что для Кати Осадчей это третья беременность. У нее есть 18-летний сын от первого брака, а с Юрием Горбуновым они воспитывают 4-летнего сыночка Ивана.