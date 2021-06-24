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Горяча мамочка: Эшли Грэм похвасталась аппетитными формами в купальнике

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм показала новый горячий контент, а заодно блеснула своей знаменитой фигурой.

Модель позирует в купальнике небесно-голубого оттенка.

Пляжный соблазнительный образ красавица дополнила коротким джинсовым жакетом. Эшли позирует на залитом солнцем дворе своего дома, держа в руках стаканчик кофе. Выглядит молодая мамочка, как всегда безупречно: легкий макияж подчеркнул природную красоту лица, а золотистый загар добавил всему виду горячую летнюю нотку.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Среди ее фанатов поднялся настоящий взрыв эмоций: они в который раз признаются модели plus size в любви, называют самой красивой, самой горячей и просто королевой.

Напомним, в сети Эшли считается лидером движения за естественную красоту, а не навязанные обществом стандарты. За любовь к демонстрации фигуры без прикрас и любят девушку 13 миллионов подписчиков.

Ранее Грэм показала трогательные семейные фото с любимым мужем и дочерью.

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