Гаряча матуся: Ешлі Грем похвалилася апетитними формами в купальнику

Пляжний спокусливий образ красуня доповнила коротким джинсовим жакетом. Ешлі позує на залитому сонцем дворі свого будинку, тримаючи в руках стаканчик кави. Виглядає молода матуся, як завжди бездоганно: легкий макіяж підкреслив природну красу обличчя, а золотиста засмага додала всьому вигляду гарячу літню нотку.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Серед її фанатів піднявся справжній вибух емоцій: вони вкотре зізнаються моделі plus size в любові, називають найкрасивішою, найгарячішою і просто королевою.

Нагадаємо, в мережі Ешлі вважається лідером руху за природну красу, а не нав'язані суспільством стандарти. За любов до демонстрації фігури без прикрас і люблять дівчину 13 мільйонів фоловерів.