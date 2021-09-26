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Горячая! Брежнева засветила роскошый бюст крупным планом и вызвала фурор в сети

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Воскресенье 26 сентября 2021 19:05
Горячая! Брежнева засветила роскошый бюст крупным планом и вызвала фурор в сети Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Styler

Вера Брежнева – обладательница стройной фигуры и точеных форм. Она не скрывает, что за этим кроется огромная работа над собой: певица занимается спортом, правильно питается и практически не употребляет алкоголь, отказалась от сахара и старается полноценно отдыхать и восстанавливать силы во время ретритов. Не удивительно, то у сексапильной экс-виагрянки немало поклонников, котрые регулярно делают искренние комплименты ее внешности.

Так, Брежнева запостила в Instagram несколько соблазнительных кадров, на одном из которых можно рассмотреть ее бюст крупным планом.

Певица позирует в ярко-алом шелковом платье на тонких бретелях с глубоким декольте и вырезом – ее шею украшает крупное колье-чокер из камней. На пальцах – несколько золотых колец. Она гладко уложила белокурые локоны и сделала легкий макияж в естественных тонах.

"Поднимаю настроение яркими красками и украшениями. Какие у вас планы на это воскресенье?" – поинтересовалась Вера у подписчиков.

Горячая! Брежнева засветила роскошый бюст крупным планом и вызвала фурор в сети

Горячая! Брежнева засветила роскошый бюст крупным планом и вызвала фурор в сети

Вера Брежнева покорила роскошным луком (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники с радостью откликнулись и делились не только плнами, но и оставляли комплименты для звезд.

  • Красотка! Как всегда!
  • Шикарная Вера
  • Леди в красном
  • Красота! Вдохновение для мужчин и женщин! Браво!
  • Бесподобна
  • Горячая
  • Вау, какая фигура
  • Огненный огонь!
  • Ослепительно
  • Вера, вы великолепны

Напомним, что ранее Вера Брежнева подразнила поклонников жарким видео из душа.

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Вера Брежнева
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