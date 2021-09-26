Горячая! Брежнева засветила роскошый бюст крупным планом и вызвала фурор в сети
Вера Брежнева – обладательница стройной фигуры и точеных форм. Она не скрывает, что за этим кроется огромная работа над собой: певица занимается спортом, правильно питается и практически не употребляет алкоголь, отказалась от сахара и старается полноценно отдыхать и восстанавливать силы во время ретритов. Не удивительно, то у сексапильной экс-виагрянки немало поклонников, котрые регулярно делают искренние комплименты ее внешности.
Так, Брежнева запостила в Instagram несколько соблазнительных кадров, на одном из которых можно рассмотреть ее бюст крупным планом.
Певица позирует в ярко-алом шелковом платье на тонких бретелях с глубоким декольте и вырезом – ее шею украшает крупное колье-чокер из камней. На пальцах – несколько золотых колец. Она гладко уложила белокурые локоны и сделала легкий макияж в естественных тонах.
"Поднимаю настроение яркими красками и украшениями. Какие у вас планы на это воскресенье?" – поинтересовалась Вера у подписчиков.
Вера Брежнева покорила роскошным луком (фото: instagram.com/ververa)
Поклонники с радостью откликнулись и делились не только плнами, но и оставляли комплименты для звезд.
- Красотка! Как всегда!
- Шикарная Вера
- Леди в красном
- Красота! Вдохновение для мужчин и женщин! Браво!
- Бесподобна
- Горячая
- Вау, какая фигура
- Огненный огонь!
- Ослепительно
- Вера, вы великолепны
Напомним, что ранее Вера Брежнева подразнила поклонников жарким видео из душа.