Горячая экс-патрульная из Киева превратилась в дерзкую сеньориту и показала яркое видео

Украинская сеньорита - певица IKSTINA презентовала страстный клип на свою новую песню "Hola", в которой иллюстрирует историю о девичьем пространстве, драйве, выборе быть такой, какой девушка хочет, и делать то, что ей нравится.

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Клип на композицию "Hola" - самая масштабная видео работа певицы. Подготовка к съемкам длилась несколько месяцев.

"Мне удалось собрать очень крутую команду. К созданию клипа было привлечено более 20 человек. В какой-то момент во время съемок я подумала: вау, все эти люди сегодня здесь, чтобы помочь мне создать крутой продукт", - объясняет певица.

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Последняя неделя перед съемками была посвящена изучению хореографии: тренировки каждый день по несколько часов.

"Когда я записала эту песню в студии, очень четко представила визуальную сторону - это должна была быть легкая, но немного дерзкая девичья история с танцами. Хореография стала для меня большим вызовом, ведь я должна была танцевать наравне с профессиональным балетом", - добавляет IKSTINA.

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Съемки клипа проходили в Киеве и продолжались почти сутки. Первой локацией стала вертолетная площадка на крыше 32 этажного дома, а второй - визуализация ночного клуба: ночь, сцена, неоновые огни, а усилить дерзкие образы помогли автомобили Tesla.

"Мы хотели показать пространство, поэтому выбрали вертолетную площадку. Но не рассчитали, что на высоте 32 этажа будет так холодно... Когда я увидела уже готовую локацию с автомобилями Tesla Model X, неоновым светом, дымом, невероятными девушками, которые танцевали вместе со мной - почувствовала себя на съемках фильма "Форсаж", - комментирует IKSTINA и обещает уже вскоре порадовать новыми танцевальными треками.

IKSTINA выпустила новый клип

Интересно, что после получения диплома о высшем образовании (она юрист-международник, а еще переводчик с испанского языка) девушка работала... в патрульной полиции и в Министерстве юстиции.

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

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