Горячая Каменских оголила аппетитные ягодицы у всех на виду: полная свобода и наслаждение

Потап и Настя Каменских релаксируют у океана на экзотическом курорте. Они долго ждали возможность улизнуть из зимнего Киева куда-то на острова – внимательные поклонники вычислили, то пара отправилась на Мальдивы. Отдых – отличный повод делится красочными пляжными кадрами, что парочка с удовольствием и делает.

Настя не упустила возможность "выгулять" многочисленные купальники, и устроила горячий фотосет у океана.

Певица прогулялась по пляжу в ярком бикини кислотного оттенка, позволившем ей оголить аппетитные ягодицы. Она вышагивает по белоснежному песку, наслаждаясь солнечными ваннами

"Моменты истинного наслаждения, релакса и свободы", - подписала серию горячих пляжных кадров Настя.

Также певица показала на камеру свой тропический завтрак. Она расположилась на свежем воздухе за столиком на пляже у океана в кислотном лифе от купальника и светлых джинсовых шортах. Перед Настей – тарелка с кашей, овощами, сыром и ветчиной, а рядом – плато с экзотическими фруктами. Красотка вплела в волосы белый цветок по примеру прекрасных островитянок, и позаботилась о внешнем виде - она клеила под глаза прозрачные патчи, чтобы выглядеть свежо и ухоженно всегда, даже в отпуске.

"Обожаю утро, подобное этому", - заверила Настя в подписи к "аппетитному" кадру.

Настя наслаждается завтраком у океана (фото: instagram.com/kamenskux)

На еще одном снимке певица позирует в расслабленном курортном луке – свободной белой рубашке из натуральной ткани и джинсовой юбке-мини. Она дополнила образ трендовой обувью – мюлями на широком устойчивом каблуке с прозрачной вставкой. Рядом расположено множество декоративных горшков с кактусами с подсветкой из маленьких лампочек.

Настя не упускает возможность сделать на отдыхе атмосферный кадр (фото: instagram.com/kamenskux)

Конечно же, не обошлось без совместного романтического фото с мужем, причем, влюбленные продемонстрировали family look в светлых тонах. Настя решила вместо слов оставить под кадром красноречивое сердечко.

Потап и Настя наслаждаются романтикой в отпуске (фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, вечер Потап и Настя коротали за игрой в карты. Рэпер посетовал на то, что жена его постоянно обыгрывает и настольные игры даются ей не менее хорошо, чем пение.

Напомним, что ранее Потап в райском месте вдохновился на пронзительные личные стихи для жены-музы.