Гаряча Каменських оголила апетитні сідниці у всіх на очах: повна свобода і насолода

Потап і Настя Каменських релаксують біля океану на екзотичному курорті. Вони довго чекали на можливість втекти з зимового Києва кудись на острови – уважні шанувальники вирахували, то пара вирушила на Мальдіви. Відпочинок – відмінний привід ділитися яскравими пляжними кадрами, що парочка з задоволенням і робить.

Настя не упустила можливість "вигуляти" численні купальники, і влаштувала гарячий фотосет біля океану.

Співачка прогулялася по пляжу в яскравому бікіні кислотного відтінку, що дозволив їй оголити апетитні сідниці. Вона крокує по білосніжному піску, насолоджуючись сонячними ваннами

"Моменти справжньої насолоди, релаксу і свободи", - підписала серію гарячих пляжних кадрів Настя.

Також співачка показала на камеру свій тропічний сніданок. Вона розташувалася на свіжому повітрі за столиком на пляжі біля океану у кислотному ліфі від купальника і світлих джинсових шортах. Перед Настею – тарілка з кашею, овочами, сиром і шинкою, а поруч – плато з екзотичними фруктами. Красуня вплела у волосся білу квітку за прикладом прекрасних жительок острова, і подбала про зовнішньому вигляді - вона наклеїла під очі прозорі патчі, щоб виглядати свіжо і доглянуто завжди, навіть у відпустці.

"Обожнюю ранок, подібне до цьому", - запевнила Настя підписі до "аппетитному" кадру.

Настя насолоджується сніданком океану (фото: instagram.com/kamenskux)

На ще одному знімку співачка позує в розслабленому курортному луці – вільній білій сорочці з натуральної тканини і джинсовій спідниці-міні. Вона доповнила образ трендовим взуттям – мюлями на широкому стійкому каблуці з прозорою вставкою. Поруч розташовано безліч декоративних горщиків з кактусами з підсвіткою з маленьких лампочок.

Настя не упускає можливість зробити на відпочинку атмосферний кадр (фото: instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, не обійшлося без спільного романтичного фото з чоловіком, причому, закохані продемонстрували family look в світлих тонах. Настя вирішила замість слів залишити під кадром красномовне сердечко.

Потап і Настя насолоджуються романтикою у відпустці (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, вечір Потап і Настя коротали за грою в карти. Репер поскаржився на те, що дружина його постійно обіграє і настільні ігри даються їй не гірше, ніж спів.

Нагадаємо, що раніше Потап в райському місці надихнувся на пронизливі особисті вірші для дружини-музи.