Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Соня облачилась в летящее розовое пикантное платье-мини с кокетливой юбкой и открытой спиной. Наряд подеркнул волнительные изгибы девушки и помог ей сверкнуть стройными ножками в масивных черных кожаных сапогах.

К слову, платье обошлось красавице примерно в 4350 грн (11 900 рублей), и пренадлежит оно российскому бренду Myséasons. Вещи этой марки носит и звездная мама Сони – Вера Брежнева.

Соня покрасовалась в нежном наряде на фоне красочных пейзажей (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Принцесса наездница", - охарактеризовала себя Соня в подписи под фотосетом. "Натуральная красота", - оставила комментарий мама девушки.

В комментариях фолловеры отметили красоту дочери знаменитости.