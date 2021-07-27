Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженной

Эшли Грэм, которая недавно объявила миру о второй беременности, продолжает радовать фанатов стильными и порой весьма откровенными съемками.
Новые из них появилbсь в блоге звезды несколько часов назад.
Эшли показала бэкстейдж фотосессии. Модель позирует в бассейне, одетая в черный купальник. Дополнили ее образ мокрая укладка и выразительный макияж. В нескольких кадрах Грэм сумела продемонстрировать, как обожает работу в кадре, а также - как ей к лицу беременность. Многие фолловеры выразили мнение, что "в положении" звезда стала еще более привлекательной.
Видимо, сама она считает так же, поскольку продемонстрировала фанатам еще одно жаркое фото. Девушка позировала своему мужу Джастину Эрвину полностью обнаженной. Она стоит посреди поля, обнимая себя руками и мечтательно склонив голову. Несмотря на то что модель закрывает высокая трава, ее фигуру с уже заметно округлившимся животиком отлично видно.
В сети снимок вызвал настоящий всплеск эмоций: фанаты обожают откровенные посты пышнотелой красавицы и ее желание показывать жизнь такой, какая она есть.
Ранее Эшли Грэм делилась кадрами из другой провокационной фотосессии.