Гаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася повністю оголеною

Ешлі Грем, яка нещодавно оголосила світові про другу вагітність, продовжує радувати фанатів стильними і часом досить відвертими зйомками.
Нові з них з'явилися в блозі зірки кілька годин тому.
Ешлі показала бекстейдж фотосесії. Модель позує в басейні, одягнена в чорний купальник. Доповнили її образ мокра укладка і виразний макіяж. У декількох кадрах Грем зуміла продемонструвати, як обожнює роботу в кадрі, а також - як їй до лиця вагітність. Багато фоловерів висловили думку, що "в положенні" зірка стала ще більш привабливою.
Мабуть, сама вона вважає так само, оскільки продемонструвала фанатам ще одне спекотне фото. Дівчина позувала своєму чоловікові Джастіну Ервіну повністю оголеною. Вона стоїть посеред поля, обіймаючи себе руками і мрійливо схиливши голову. Незважаючи на те що модель закриває висока трава, її фігуру з кругленьким животиком відмінно видно.
У мережі знімок викликав справжній сплеск емоцій: фанати обожнюють відверті пости пишнотілої красуні і її бажання показувати життя таким, яким воно є.
Раніше Ешлі Грем ділилася кадрами з іншої провокаційної фотосесії.