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Гаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася повністю оголеною

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем, яка нещодавно оголосила світові про другу вагітність, продовжує радувати фанатів стильними і часом досить відвертими зйомками.

Нові з них з'явилися в блозі зірки кілька годин тому.

Ешлі показала бекстейдж фотосесії. Модель позує в басейні, одягнена в чорний купальник. Доповнили її образ мокра укладка і виразний макіяж. У декількох кадрах Грем зуміла продемонструвати, як обожнює роботу в кадрі, а також - як їй до лиця вагітність. Багато фоловерів висловили думку, що "в положенні" зірка стала ще більш привабливою.

Ешлі Грем на нових фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Мабуть, сама вона вважає так само, оскільки продемонструвала фанатам ще одне спекотне фото. Дівчина позувала своєму чоловікові Джастіну Ервіну повністю оголеною. Вона стоїть посеред поля, обіймаючи себе руками і мрійливо схиливши голову. Незважаючи на те що модель закриває висока трава, її фігуру з кругленьким животиком відмінно видно.

У мережі знімок викликав справжній сплеск емоцій: фанати обожнюють відверті пости пишнотілої красуні і її бажання показувати життя таким, яким воно є.

Раніше Ешлі Грем ділилася кадрами з іншої провокаційної фотосесії.

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