Горячая мамочка: Эмили Ратаковски засыпала сеть откровенными фото в бикини

Эмили Ратаковски показала новые фото и видео с вечеринки в честь своего 30-летия. Праздник модель устроила для самых близких: на райский отдых отправились любимый муж, сын и подруги Эмили.
Ратаковски, которая уже вернулась в форму после родов, оторвалась по полной, засыпав сеть жаркими снимками в купальниках.
С собой в поездку Эмили прихватила несколько пляжных комплектов. Девушка обожает бикини, но отдала дань моде на слитные купальники. Она выбрала закрытый купальник с цветочным принтом, который благодаря высоким вырезам на бедрах подчеркнул ее роскошные формы. Также она примерила купальник из аналогичного материала, но с шортиками. Из аксессуаров Эмили предпочла шляпу-панаму, многочисленные аксессуары в виде цепей, бусы и крупные кольца.
Для разнообразия модель взяла с собой и несколько платьев. К примеру, Эмили показала фото в очаровательном платье-платке тропической расцветки. Молодая мамочка выглядит просто сногсшибательно, собрав массу лайков благодаря своему внешнему виду. Но не меньше пользователей сети восхитили снимки с сыном Эмили.
Ранее мы писали, что Ратаковски покорила сеть роскошной фигурой в наряде от Versace.