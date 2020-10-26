Горячая и страстная: самые откровенные фото Дженнифер Лопес, которые вы точно не видели

Дженнифер Лопес славится не только своим творчеством: певица регулярно представляет новые треки и активно снимается в кино.

Еще сильнее фанатов волнует ее неувядающая внешность. В свои 51 знаменитость выглядит невероятно молодой, стройной и энергичной. Порой от новых кадров своей любимицы поклонники просто теряют дар речи. Тем более, что звезда не стесняется публиковать в своем Instagram максимально откровенные фото в смелых образах.

Лопес тщательно следит за своей фигурой, с помощью тренеров и диетологов доведя его практически до совершенства. А потому может себе позволить пикантные наряды как для светских выходов, так и для повседневной жизни. В ее гардеробе преобладают откровенные мини-платья, костюмы с глубоким декольте, кроп-топы, облегающие брюки, шорты и соблазнительные боди… Все то, что позволяет по максимуму продемонстрировать аппетитные формы, роскошные ягодицы и бедра, стройные ноги и осиную талию Дженнифер.

Такой горячий контент привлек к ее блогу уже более 132 миллионов фолловеров, и их количество все увеличивается. Мы собрали самые горячие фото знойной певицы, которые вызвали бурную реакцию пользователей сети. Любуемся!

Дженнифер Лопес умеет удивлять и восхищать не только песнями, но и красотой (фото: instagram.com/jlo)

Ранее мы показывали, как 51-летняя Дженнифер Лопес восхищает роскошным телом в шелковом костюме.