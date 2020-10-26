Гаряча і пристрасна: найвідвертіші фото Дженніфер Лопес, які ви точно не бачили

Дженніфер Лопес славиться не тільки своєю творчістю: співачка регулярно представляє нові треки і активно знімається в кіно.

Ще сильніше фанатів хвилює її нев'януча зовнішність. У свої 51 знаменитість виглядає неймовірно молодою, стрункою і енергійною. Часом від нових кадрів своєї улюблениці шанувальники просто втрачають дар мови. Тим більше, що зірка не соромиться публікувати в своєму Instagram максимально відверті фото у сміливих образах.

Лопес ретельно стежить за своєю фігурою, з допомогою тренерів і дієтологів довівши його практично до досконалості. А тому може собі дозволити пікантні вбрання як для світських виходів, так і для повсякденного життя. У її гардеробі переважають відверті міні-сукні, костюми з глибоким декольте, кроп-топи, облягаючі штани, шорти та спокусливі боді... Все те, що дозволяє по максимуму продемонструвати апетитні форми, розкішні сідниці і стегна, стрункі ноги і осину талію Дженніфер.

Такий гарячий контент залучив до її блогу вже понад 132 мільйонів фоловерів, і їх кількість все збільшується. Ми зібрали самі гарячі фото співачки, які викликали бурхливу реакцію користувачів мережі. Милуємося!

Дженніфер Лопес вміє дивувати і захоплювати не лише піснями, але й красою (фото: instagram.com/jlo)

Раніше ми показували, як 51-річна Дженніфер Лопес захоплює розкішним тілом в шовковому костюмі.