Горячая женщина: Сальма Хайек в соблазнительном наряде рассказала о главном

Сальма Хайек показала новое фото с отдыха, которое получилось весьма соблазнительным. Актриса примерила голубое платье, которое дополнила крупными белыми серьгами и солнцезащитными очками. Волосы 54-летняя неувядающая знаменитость заплела в небрежный пучок, а лицо оставила без какого-либо макияжа. Жарким же снимок сделало подтаявшее мороженое, которое Сальма соблазнительно ест на снимке. Пользователи сети отметили, что давно не видели такого знойного фото. Что ж, Хайек не нужно много, чтобы выглядеть горячо.

Сальма Хайек зажгла сеть (фото: instagram.com/salmahayek)

Позже она сделала пост, где, как и полагается, подвела итоги года. Сальма написала коротко и емко, как провела последнюю ночь этого нелегкого года.

"Я провел ночь, глядя на последнее полнолуние 2020-го года, слушая песни Армандо Мансанеро, думая обо всех вещах, которые занимали меня в этом году, и обо всех жизнях, которые он отнял. Ничто не вдохновляет меня больше, чем музыка и природа, чтобы быть благодарным и всегда стараться быть лучше", - написала она.

В ответ актриса получила массу приятных слов и поздравлений с наступающим годом. Фанаты отметили, что Сальма очень вдохновила их.

Ранее Сальма показала откровенные фото с пляжа, где предстала в фиолетовом купальнике.