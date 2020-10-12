Эти горячие фото экс-жены украинского футболиста заставят вас ахнуть

Экс-супруга Николая Морозюка - Ирина Морозюк - знает, как привлечь к себе внимание
Ирина Морозюк давно стала настоящей звездой на просторах интернета. Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка полюбилась пользователям сети не только благодаря яркой внешности, но и не менее яркой личности. Девушка известна своей манерой выражать мысли с помощью нецензурной лексики, страстью к провокационным видео и фото, а также соблазнительным образам. Большинство из них она составляет сама, подбирая вещи от собственного бренда одежды.
На странице соблазнительной блондинки можно найти фото практически во всех стилях. Ирина любит блистать в женственных платьях, джинсах и брючных костюмах.
Но абсолютное большинство снимков в Instagram Морозюк - в откровенных купальниках, крошечных шортах и мини-платьях, которые практически полностью оголяют ее тело. Мы выбрали самые горячие из них.
Ирина Морозюк знает, как привлечь к себе внимание (фото: instagram.com/irina_moroziuk)
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