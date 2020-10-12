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Ці гарячі фото екс-дружини українського футболіста змусять вас ахнути

Автор: Ольга Турчанікова

Екс-дружина Миколи Морозюка - Ірина Морозюк - знає, як привернути до себе увагу

Ірина Морозюк давно стала справжньою зіркою на просторах інтернету. Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка полюбилася користувачам мережі не тільки завдяки яскравій зовнішності, але і не менш яскравій особистості. Дівчина відома своєю манерою висловлювати думки за допомогою нецензурної лексики, пристрастю до провокаційних відео і фото, а також привабливим образам. Більшість з них вона складає сама, підбираючи речі від власного бренду одягу.

На сторінці звабливої білявки можна знайти фото практично у всіх стилях. Ірина любить виблискувати в жіночних сукнях, джинсах і брючних костюмах.

Але абсолютна більшість знімків у Instagram Морозюк - у відвертих купальниках, крихітних шортах і міні-сукнях, які практично повністю оголюють її тіло. Ми вибрали найгарячіші з них.

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Ірина Морозюк знає, як привернути до себе увагу (фото: instagram.com/irina_moroziuk)

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