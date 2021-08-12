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Горячие сестрички: Ким Кардашьян поделилась откровенными фото с Кайли Дженнер

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян трогательно поздравила свою младшую сестру Кайли Дженнер, которой 12-го августа исполнилось 24 года.

В честь знаменательного события инста-дива сделала пост, в котором собрала массу общих фото разных лет.

Здесь есть снимки, сделанные в ранней юности, на которых Кайли можно узнать с трудом. Девушка практически полностью изменила лицо и фигуру, чтобы добиться своей знаменитой сегодня внешности. Также Ким показала и несколько современных фото, сделанных во время отдыха в бассейне. Кайли и Ким примерили откровенные купальники, которые подчеркнули их формы. Сестры выглядят, как всегда, соблазнительно и ярко.

Ким Кардашьян с Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Малышка Кайли сегодня отмечает 24-каратный золотой день рождения!!! @kyliejenner, у тебя действительно золотое сердце и платиновая душа! Я так горжусь быть твоей сестрой. Ты всегда остаешься такой верной себе, и так замечательно смотреть, как ты вырастает лучшей мамой. Праздную тебя сегодня и всегда. Я тебя люблю", - написала растроганная старшая сестра.

Напомним, в честь своего дня рождения Кайли Дженнер выпустила коллекцию косметики, которая содержит 24-каратное золото. В фотосессии к ней девушка снялась топлес.

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Ким КардашьянКайли Дженнер