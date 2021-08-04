Она совершенна: Кайли Дженнер взорвала сеть жарким фото топлес

Кайли Дженнер - одна из самых успешных бизнесвумен в мире - готовится выпустить новую коллекцию своего бренда Kylie Cosmetics. Она будет приурочена к дню рождения основательницы, которая отметит 24-летие 10 августа.

По такому поводу девушка устроила жаркую съемку, выступив в качестве модели. Главный акцент в образе сделали на совершенных формах, покрыв тело золотистой краской. Изюминка кадров - в том, что Кайли предстала полуобнаженной , она снята топлес.

Дженнер позирует в крошечных трусиках золотистого цвета, а голую грудь прикрывает руками. Дополняют картину макияж с золотыми вкраплениями и серьги-кольца их желтого золота. Волосы инстадиве распустили, выровняв до глянцевого блеска.

"Аааа!!! Мой день рождения через 8 дней!!! И, конечно же, мне пришлось отпраздновать еще с одной коллекцией ко дню рождения! Продукты из 24-каратного золота на мой 24-й день рождения будут выпущены 10 августа", - сообщила девушка. И уже активно начала делиться в сториз новинками.

Кайли Дженнер для новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники отреагировали на съемку Кайли, как всегда - бурно и эмоционально. Они не могут остановиться в комплиментах, называя Дженнер "королевой", "самой красивой" и просто "богиней". Так что наверняка коллекция разойдется отлично!