Горячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестрой

"Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя, @gigihadid. Спасибо за все, чему ты меня научила, и за то, что всегда поддерживаешь меня так, как ты это делаешь. С Днем Рождения, подруга. Я так сильно тебя люблю", - написала Белла в честь 26-летия Джиджи.

Сестры невероятно дружны (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка постаралась на славу, подобрав целую серию фото: начиная с самого раннего детства и до сегодня. Поклонников популярных моделей невероятно порадовал такой контент. Особенно по душе им пришлись фото девушек с показов и вечеринок, где они позируют в соблазнительных образах.

"Вы просто ангелы", "Ты и она такие восхитительные", "Королевы!", "Сестринская цель", "Я просто в восторге от вас", "Просто очаровательны", "Вы все самые симпатичные, я не справлюсь с этим", "Я влюблен", - пишут фолловеры Беллы.