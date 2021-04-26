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Горячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестрой

Автор: Lite

Белла Хадид - младшая из знаменитых сестер - в честь дня рождения Джиджи устроила в сети настоящий бум. Девушка поделилась редкими (и весьма соблазнительными) фото, которые ранее еще не публиковала.

Белла сделала целых три поста, в которых призналась в любви своей сестре.

"Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя, @gigihadid. Спасибо за все, чему ты меня научила, и за то, что всегда поддерживаешь меня так, как ты это делаешь. С Днем Рождения, подруга. Я так сильно тебя люблю", - написала Белла в честь 26-летия Джиджи.

Сестры невероятно дружны (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка постаралась на славу, подобрав целую серию фото: начиная с самого раннего детства и до сегодня. Поклонников популярных моделей невероятно порадовал такой контент. Особенно по душе им пришлись фото девушек с показов и вечеринок, где они позируют в соблазнительных образах.

"Вы просто ангелы", "Ты и она такие восхитительные", "Королевы!", "Сестринская цель", "Я просто в восторге от вас", "Просто очаровательны", "Вы все самые симпатичные, я не справлюсь с этим", "Я влюблен", - пишут фолловеры Беллы.

Напомним, Джиджи Хадид в прошлом году впервые стала мамой. Девочку модель родила от певца Зейна Малика, с которым много раз сходилась и расходилась. Сейчас в паре царит гармония.

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