Гаряче! Белла Хадід засипала мережу спокусливими фото зі старшою сестрою

"Я б не змогла прожити це життя без тебе, @gigihadid. Спасибі за все, чого ти мене навчила, і за те, що завжди підтримуєш мене так, як ти це робиш. З Днем народження, подруга. Я так сильно тебе люблю", - написала Белла на честь 26-річчя Джіджі.

Сестри неймовірно дружні (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина постаралася на славу, підібравши цілу серію фото: починаючи з найбільш раннього дитинства і до сьогодні. Шанувальників популярних моделей неймовірно порадував такий контент. Особливо до душі їм припали фото дівчат з показів і вечірок, де вони позують в спокусливих образах.

"Ви просто ангели", "Ти і вона такі чудові", "Королеви!", "Сестринська мета", "Я просто в захваті від вас", "Просто чарівні", "Ви такі симпатичні, я не впораюся з цим", "Я закоханий", - пишуть фоловери Белли.