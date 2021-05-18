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Горячо! Кайли Дженнер в сияющем бикини свела с ума формами

Автор: Lite

Кайли Дженнер продолжает будоражить умы своих фанатов, публикуя горячие фото в бикини.

Новые снимки звезда запостила несколько часов назад и собрала массу лайков и комментариев.

Кайли Дженнер позирует в серебристом бикини, которое на ее загорелом теле выглядит просто потрясающе. Дополнили образ только крупные серьги. Девушка стоит на яхте, только что окунувшись в океан. В своем образе "горячей Русалочки" она выглядит столь соблазнительно, что фанаты не могли молчать:

"Это тело", "Вау", "С ума сойти", "Икона", "Королева", "Буквально лучшая", "Не могу налюбоваться", "Первая", - пишут ей многочисленные фолловеры.

Кайли Дженнер в новом бикини (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, на днях младшая из знаменитых сестер уже показывала горячие пляжные фото. По словам молодой мамы и вечно занятой бизнесвумен, она наконец смогла расслабиться и насладиться моментом. И поклонники только рады этому!

Ранее Кали показала, что ее 3-летняя дочь также обожает красивую жизнь.

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