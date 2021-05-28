UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Горячо! Кайли Дженнер свела с ума формами в откровенном бикини

Автор: Lite

Кайли Дженнер продемонстрировала новый пляжный лук, выбрав в этот раз необычный вариант бикини. Вязаный купальник отлично подчеркнул знаменитые формы младшей из сестер Кардашьян-Дженнер.

Новый снимок знаменитость запостила у себя в блоге.

Кайли Дженнер лежит на шезлонге в вязаном купальнике, украшенном цветами и бусинами. Благодаря такому декору формы Дженнер стали еще более объемными. Дополнили пляжный лук панама с длинными завязками, а также золотистая цепочка, браслеты и кольца. Девушка сделала новый маникюр с ярким рисунком, который также поспешила продемонстрировать поклонникам.

Кайли Дженнер в новом бикини (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не беспокоить", - написала она. А в ответ услышала массу комплиментов: "Чтооо? Прости меня, но это сумасшествие!", - одной из первых отозвалась старшая сестра Кайли Кортни. "Вау", "Идеал", "Всегда первая", "Ты невероятная". - присоединились к ней и другие фолловеры.

Напомним, Кайли в этом сезоне уже показала несколько вариантов купальников. Она позировала в серебристом, а также атласном в бельевом стиле. Оба варианта пользуются огромной популярностью среди фанатов, которые выспрашивали у Кайли, где она их приобрела. К слову, разработкой их девушка занимается сама. Недавно они с Кендалл вновь продлили контракт с известным брендом, представив линию бикини.

Также Кайли носит этим летом "рваные" топы, которые уже тоже стали желанной вещичкой для ее фанатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пляжплаваниестильмодамодельКайли Дженнер