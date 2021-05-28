Гаряче! Кайлі Дженнер звела з розуму формами у відвертому бікіні

Кайлі Дженнер лежить на шезлонгу в в'язаному купальнику, прикрашеному квітами і намистинами. Завдяки такому декору форми Дженнер стали ще більш об'ємними. Доповнили пляжний лук панама з довгими зав'язками, а також золотий ланцюжок, браслети і кільця. Дівчина зробила новий манікюр з яскравим малюнком, який також поспішила продемонструвати шанувальникам.

Кайлі Дженнер в новому бікіні (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не турбувати", - написала вона. А у відповідь почула масу компліментів: "Що? Вибач мене, але це божевілля!",- однією з перших відгукнулася старша сестра Кайлі Кортні. "Вау", "Ідеал", "Завжди перша", "Ти неймовірна". - приєдналися до неї й інші фоловери.

Нагадаємо, Кайлі в цьому сезоні вже показала кілька варіантів купальників. Вона позувала в сріблястому, а також атласному в білизняному стилі. Обидва вони користуються величезною популярністю серед фанатів, які випитували у Кайлі, де вона їх придбала. До слова, розробкою їх дівчина займається сама. Нещодавно вони з Кендалл знову продовжили контракт з відомим брендом, представивши лінію бікіні.