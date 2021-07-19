Горячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикини

Кайли Дженнер обожает "невидимые" бикини, которые делают ее выдающиеся формы еще более соблазнительными. Золотистый купальник из тонкой ткани буквально слился с кожей, создав эффект обнаженного тела. В дополнение к луку звезда подобрала золотистые украшения.

Девушка сделала несколько кадров крупным планом, а также продемонстрировала фигуру целиком, сидя на шезлонге у бассейна. В подписи она отметила, что "сезон Львов загружается". "Горячо", - также добавила она.

Кайли Дженнер в новом пляжном луке (фото: instagram.com/kyliejenner)