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Гаряче! Кайлі Дженнер підірвала мережу розкішними формами в крихітному бікіні

Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер весь рік радує фоловерів жаркими знімками в купальниках. Але влітку їх особливо багато. Цього разу бізнесвумен зробила ставку на спокусливий варіант бікіні, який користується популярністю у всіх сестер знаменитої сім'ї.

Нові фото вона виставила у своєму блозі кілька годин тому.

Кайлі Дженнер обожнює "невидимі" бікіні, які роблять її видатні форми ще більш спокусливими. Золотистий купальник з тонкої тканини буквально злився зі шкірою, створивши ефект оголеного тіла. На додаток до лука зірка підібрала золотисті прикраси.

Дівчина зробила кілька кадрів крупним планом, а також продемонструвала фігуру цілком, сидячи на шезлонгу біля басейну. У підписі вона зазначила, що "сезон Львів завантажується". "Гаряче", - також додала вона.

Кайлі Дженнер в новому пляжному луку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Кайлі Дженнер незабаром відзначить свій день народження: 10 серпня їй виповниться 24 роки.

Раніше ми писали про наймодніші образи літа 2021, які показала сестра Кайлі - Кендалл Дженнер.

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