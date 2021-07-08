Горячо: полуобнаженная Барбара Палвин в компании бойфренда вышла в свет

Венгерская супермодель Барбара Палвин и американский актер Дилан Спроус вместе уже три года. Но страсть в их паре не утихает. Девушка обожает признаваться бойфренду в любви и постить совместные фото. А он не раз рассказывал, что не может прожить без Палвин и одного дня. Недавно влюбленные вместе побывали в Тулуме. А теперь вернулись к плотным рабочим графикам. Но время на визиты к друзьям они все же оставили.

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара рассказала с помощью своих Instagram-сториз, что они в компании Дилана направляются на встречу со своей давней подругой - Джорджией Мэй Джаггер.

Оделась пара весьма ярко и провокационно. На Барбаре был черно-белый костюм: блейзер и широкие брюки. Под жакет девушка надела только белый топ, который подчеркнул пресс модели. В руках она держала серую сумочку под крокодиловую кожу. Дилан выбрал экстравагантный образ: белая футболка, черные брюки и серебристая куртка-косуха, а в придачу - толстая цепь. Тем не менее, смотрелась парочка гармонично и мило.