ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Готическую" дочь Поляковой сравнили с Леди Гагой

Новина українською →
Понедельник 17 мая 2021 16:43
"Готическую" дочь Поляковой сравнили с Леди Гагой Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша Полякова не раз слышала, что она как две капли похожа на свою звездную маму Олю Полякову. Девушка может похвастаться высоким ростом и бесконечными ногами. С мамой они часто утраивают на отдыхе битву купальников, а дочь артистки даже может позаимствовать мамин бикини. Девушка решила пойти по стопам Королевы ночи и также связать жизнь с музыкой – у нее даже есть собственная рок-группа. Вместе с выбором музыкального направления изменился и стиль Маши.

Так, она показала атмосферный готический лук на новом фото в Instagram.

Маша позировала в свободной белой футболке с принтом и портупее. Девушка сделала яркий макияж с длинными стрелками и выделила губы сочной ягодной помадой. В качества аксессуаров – серьги в виде крестов. Маша смотрит в сторону и на снимке запечатлена в профиль.

"Придумайте подпись под эту фотку", – предложила девушка.

&quot;Готическую&quot; дочь Поляковой сравнили с Леди Гагой

Маша Полякова показала атмосферный кадр (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры дочери певицы наперебой начали упражняться в остроумии и оставлять забавные подписи под фото девушки. Также ее сравнили с Леди Гагой и не упустили возможность искупать в комплиментах.

  • Как и всегда нереальная
  • Готика и барокко смешанные стили
  • Королева
  • Забыла что-то дома, но уже вышла
  • Леди Гага
  • Маруся, ты прекрасна
  • Мир, тебе не угнаться за мной
  • Всевидящее око
  • Что, еще и в июне, в школу ходить?!
  • Уже рассвет, а я не дома

Напомним, что ранее Маша Полякова в мини и стильной джинсовке раззадорила сеть фото в центре Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Маша Полякова Оля Полякова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Евровидение 2021: букмекеры пророчат Go_A место в топ-5
Евровидение 2021: букмекеры пророчат Go_A место в топ-5