"Готическую" дочь Поляковой сравнили с Леди Гагой
Маша Полякова не раз слышала, что она как две капли похожа на свою звездную маму Олю Полякову. Девушка может похвастаться высоким ростом и бесконечными ногами. С мамой они часто утраивают на отдыхе битву купальников, а дочь артистки даже может позаимствовать мамин бикини. Девушка решила пойти по стопам Королевы ночи и также связать жизнь с музыкой – у нее даже есть собственная рок-группа. Вместе с выбором музыкального направления изменился и стиль Маши.
Так, она показала атмосферный готический лук на новом фото в Instagram.
Маша позировала в свободной белой футболке с принтом и портупее. Девушка сделала яркий макияж с длинными стрелками и выделила губы сочной ягодной помадой. В качества аксессуаров – серьги в виде крестов. Маша смотрит в сторону и на снимке запечатлена в профиль.
"Придумайте подпись под эту фотку", – предложила девушка.
Маша Полякова показала атмосферный кадр (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Фолловеры дочери певицы наперебой начали упражняться в остроумии и оставлять забавные подписи под фото девушки. Также ее сравнили с Леди Гагой и не упустили возможность искупать в комплиментах.
- Как и всегда нереальная
- Готика и барокко смешанные стили
- Королева
- Забыла что-то дома, но уже вышла
- Леди Гага
- Маруся, ты прекрасна
- Мир, тебе не угнаться за мной
- Всевидящее око
- Что, еще и в июне, в школу ходить?!
- Уже рассвет, а я не дома
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Напомним, что ранее Маша Полякова в мини и стильной джинсовке раззадорила сеть фото в центре Киева.