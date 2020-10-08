Греемся объятиями: Осадчая и Горбунов растрогали домашней идиллией в пижамах

Пара показала, как проводит долгие осенние вечера в своем загородном доме
Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых крепких и популярных супружеских пар в украинском шоу-бизнесе. Они почти все время проводят вместе, как дома, так и на работе, что не мешает им наслаждаться обществом друг друга и демонстрировать нежные чувства.
Так, на своей странице в Instagram телеведущая поделилась невероятно милым и уютным домашним снимком в обнимку с любимым мужем.
На фото влюбленные запечатлены сидящими на лестнице своего роскошного загородного дома, при этом оба они в пижамах. Катя выбрала черно-белый наряд в клетку, состоящий из штанов и рубашки, рукава которой украшены декоративными перьями. Горбунов же предстал в черной в белый горошек пижаме - шортах и рубашке.
Оба телеведущих изображены на фото босиком, что придает фотографии особой, домашней атмосферы. При этом на лице у Осадчей можно заметить легкий макияж, также она надела украшения - возможно, снимок был сделан в рамках домашней фотосессии.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали уютным домашним снимком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо", - подписала романтичный кадр ведущая.
Пользователи сети остались в восторге от такого милого фото и оставили паре много умиленных комментариев.
Напомним, Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке по случаю окончания лета.
Также сообщалось, что Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына Илью с 18-летием.