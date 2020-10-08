Греемся объятиями: Осадчая и Горбунов растрогали домашней идиллией в пижамах

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых крепких и популярных супружеских пар в украинском шоу-бизнесе. Они почти все время проводят вместе, как дома, так и на работе, что не мешает им наслаждаться обществом друг друга и демонстрировать нежные чувства.

Так, на своей странице в Instagram телеведущая поделилась невероятно милым и уютным домашним снимком в обнимку с любимым мужем.

На фото влюбленные запечатлены сидящими на лестнице своего роскошного загородного дома, при этом оба они в пижамах. Катя выбрала черно-белый наряд в клетку, состоящий из штанов и рубашки, рукава которой украшены декоративными перьями. Горбунов же предстал в черной в белый горошек пижаме - шортах и рубашке.

Оба телеведущих изображены на фото босиком, что придает фотографии особой, домашней атмосферы. При этом на лице у Осадчей можно заметить легкий макияж, также она надела украшения - возможно, снимок был сделан в рамках домашней фотосессии.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали уютным домашним снимком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо", - подписала романтичный кадр ведущая.

Пользователи сети остались в восторге от такого милого фото и оставили паре много умиленных комментариев.

Які ж Ви гарні та щасливі разом, дуже гармонійна пара

Ви дуже гарна пара, приємно дивитися на любов та задоволення від життя, які випромінюються у ваших очах!

Дуже гарна пара, і ви Катя, світитесь від щастя

Класні, а ваш вік, Катя, неможливо визначити)

Ви просто класні!

Катя чарівна така....

Яка чудова пара

Ви сяєте! Так світиться любов! Вітаю!!!

Респект вам і уважуха!!! Гарнюсінька пара!!! Відверті, теплі і творчі погляди в обох!!! Так тримати!!

Які Ви гарні. Так приємно дивитися на щире кохання

Напомним, Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке по случаю окончания лета.

Также сообщалось, что Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына Илью с 18-летием.