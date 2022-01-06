До громкой славы: в сети появились редкие фото сестер Кардашьян-Дженнер, которые еще никто не видел

Автор: RBC.UA

Сестры Кардашьян-Дженнер начали свою карьеру в начале нулевых. Тогда же началось их преображение. В стремлении к совершенству девушки изменили, пожалуй, все.

Поэтому теперь, когда в сеть попадает фото их громкой славы, они выглядят почти неузнаваемыми.