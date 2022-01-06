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До гучної слави: у мережі з'явилися рідкісні фото сестер Кардашьян-Дженнер, які ще ніхто не бачив

Автор: RBC.UA

Сестри Кардашян-Дженнер почали свою кар'єру на початку нульових. Тоді ж почалося їх перевтілення. У прагненні до досконалості дівчата змінили, мабуть, все.

Тому тепер, коли в мережу потрапляє фото їх гучної слави, вони виглядають майже невпізнанними.

До слова, самі вони так не вважають і часто діляться архівними знімками. Днями страшая з сестер Кортні Кардашьян опублікувала у своєму блозі фото, зроблені в 2005-му році. Вона сама, Кім і Хлої, а також їх мама Кріс здаються зовсім іншими людьми. Згодні?

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Кім КардашянКортни КардашьянКендалл ДженнерШоу-бізнес