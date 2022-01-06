До гучної слави: у мережі з'явилися рідкісні фото сестер Кардашьян-Дженнер, які ще ніхто не бачив

Автор: RBC.UA

Сестри Кардашян-Дженнер почали свою кар'єру на початку нульових. Тоді ж почалося їх перевтілення. У прагненні до досконалості дівчата змінили, мабуть, все.

Тому тепер, коли в мережу потрапляє фото їх гучної слави, вони виглядають майже невпізнанними.