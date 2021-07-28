"Хирург так себе": Полякову в бикини заподозрили в пластике груди, она не стала молчать

В подписи к снимку Оля обратилась к дочери после недавнего резонанса в фотоблоге.

"Спасибо, Маша, что не боишься. Пробовать, ошибаться, спорить, доказывать, бунтарить. Задавать вопросы, которые могут встретить неприятие", - поддержала дочку артистка.

Полякова решила сделать личное признание и рассказать, как непросто ей дается принятие себя и преодоление страха осуждения и критики.

Оля Полякова в бикини вызвала бурные обсуждения в сети (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Когда-то я перестала бояться быть смешной. Это принесло мне удачу. Сейчас я учусь быть открытой. Любить себя, свой возраст, свое тело, свои мысли и чувства. Любить людей такими, какие они есть, не требуя от них соответствовать моим ожиданиям. Учусь быть, а не казаться. И я не боюсь, что это кому-то не понравится. Возможно, это и заставляет меня работать над собой, быть полной идей, планов, энергии, страсти и любви", - поделилась своими рассуждениями звезда.

Но внимание комментаторов привлекли не столько откровения певицы, как ее фото. Многие, пристально рассматривая фигуру артистки, предположили, что у нее силиконовая грудь.

"Ой, какой стремный силикон - плохой ракурс для фото!" - заметил кто-то из пользователей сети. "Силикон у вас на лице! А тут все в порядке", - парировала Оля. "Фигура реально шикарная! Но грудь делал криворукий хирург", - идет речь в еще одном комментарии под снимком. "Пластический хирург у вас так себе", - заметил другой комментатор.

Оля - обладательница стройных форм (фото: instagram.com/polyakovamusic)

К слову, некоторые подписчики звезды не смогли понять, кто на фото – она или ее дочь Маша. Поклонники артистки и ранее отмечали, что мама и девушка похожи как две капли воды. Конечно же, было немало возмущенных комплиментов и слов поддержки в адрес артистки.