"Хірург так собі": Полякову в бікіні запідозрили в пластиці грудей, вона не стала мовчати

У підписі до знімка Оля звернулася до дочки після недавнього резонансу в фотоблозі.

"Спасибі, Машо, що не боїшся. Пробувати, помилятися, сперечатися, доводити, бунтарити. Ставити питання, які можуть зустріти неприйняття", - підтримала доньку артистка.

Полякова вирішила зробити особисте зізнання і розповісти, як непросто їй дається прийняття себе і подолання страху осуду і критики.

Оля Полякова в бікіні викликала бурхливі обговорення в мережі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Колись я перестала боятися бути смішною. Це принесло мені удачу. Зараз я вчуся бути відкритою. Любити себе, свій вік, своє тіло, свої думки і почуття. Любити людей такими, якими вони є, не вимагаючи від них відповідати моїм очікуванням. Вчуся бути, а не здаватися. І я не боюся, що це комусь не сподобається. Можливо, це і змушує мене працювати над собою, бути повною ідей, планів, енергії, пристрасті і любові", - поділилася своїми міркуваннями зірка.

Але увагу коментаторів привернули не стільки одкровення співачки, як її фото. Багато з них пильно розглядали фігуру зірки і припустили, що у неї силіконові груди.

"Ой, який стрьомний силікон - поганий ракурс для фото!"- зауважив хтось із користувачів мережі. "Силікон у вас на обличчі! А тут все гаразд", - парирувала Оля. "Фігура реально шикарна! Але груди робив криворукий хірург", - йдеться в ще одному коментарі під знімком. "Пластичний хірург у вас так собі", - зауважив інший коментатор.

Оля - володарка струнких форм (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До слова, деякі підписники зірки не змогли зрозуміти, хто на фото – вона чи її дочка Маша. Шанувальники артистки і раніше зазначали, що мама і дівчина схожі як дві краплі води. Звичайно ж, було чимало обурених компліментів і слів підтримки на адресу артистки.