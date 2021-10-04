Так и хочет выглянуть из-под шортиков: Никитюк в топе-сетке зарядила соблазнительной мотивацией

Леся Никитюк со школьных лет со спортом на "ты". Она профессионально занималась плаванием и прекрасно знает, что такое спортивный дух, дисциплина и выдержка. Ведущая может похвастаться хорошим здоровьем и стройными формами. А фирменное чувство юмора здезды – это отдельный пункт, за который ее так любят фаны.