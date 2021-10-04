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Так и хочет выглянуть из-под шортиков: Никитюк в топе-сетке зарядила соблазнительной мотивацией

Автор: Styler

Леся Никитюк со школьных лет со спортом на "ты". Она профессионально занималась плаванием и прекрасно знает, что такое спортивный дух, дисциплина и выдержка. Ведущая может похвастаться хорошим здоровьем и стройными формами. А фирменное чувство юмора здезды – это отдельный пункт, за который ее так любят фаны.

Леди Ле решила пожелать поклонникам хорошего утра понедельника и сделать их пробуждение более приятным, запостив в Instagram одновременно мотивационное и соблазнительное фото из спортзала.

Ведущая надела короткие спортивные шорты изумрудного оттенка и удобный топ-сетку. Она предсусмотрительно собрала волосы сзади. Леся позирует в боксерских перчатках возле груши, оперевшись об нее.

"Бігом всі на тренування! Бо целюліт так і хоче з-під шортиків виглянути. Я от сплю ще насправді, то вчорашня фотка. Але те, що мені дуже цікаво, хто з вас яким спортом займається - це факт", - написала мотивационный пост с юмором Леди Ле.

Леся Никитюк показала горячее фото из спортзала (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей бросились делиться с ней своими спортивными достижениями и любимым активностями, а попутно осыпали комплиментами. "Секси", – не устояла перед спортивной ведущей Санта Димопулос.

  • Горяченько
  • Шортики бомба
  • Ого, какая милашка. Ты просто сногсшибательно выглядишь
  • Красивая
  • Всегда приятно приходит в спортзал, где есть такие красотки
  • Ты лучшая
  • Девочки рулят

Напомним, что ранее Леся Никитюк в кожаном мини похвасталась стильным городским образом. Она подчеркнула талию широким кожаным поясом именитого бренда.

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Леся Никитюк