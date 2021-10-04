Так і хоче виглянути з-під шортиків: Нікітюк в топі-сітці зарядила звабливою мотивацією

Ведуча одягла короткі спортивні шорти смарагдового відтінку і зручний топ-сітку. Вона завбачливо зібрала волосся ззаду. Леся позує в боксерських рукавичках біля груші, спершись об неї.

"Бігом всі на тренування! Бо целюліт так і хоче з-під шортиків виглядати. Я от сплю ще насправді, то вчорашня фотка. Але те, що мені дуже цікаво, хто з вас яким спортом займається - це факт", - написала мотиваційний пост з гумором Леді Ле.

Леся Нікітюк показала гаряче фото зі спортзалу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники ведучої кинулися ділитися з нею своїми спортивними досягненнями і улюбленим активностями, а попутно обсипали компліментами. "Сексі", - не встояла перед спортивною ведучою Санта Дімопулос.