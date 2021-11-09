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Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном

Автор: Styler

Анна Седкова старается быть с поклонниками максимально откровенной – она эмоционально делится личным и показывает свою жизнь в соцсетях как на ладони. Недавно артистка обескуражила правдой об отношениях с третьим мужем Янисом Тиммой, а теперь она встревожила новым щемящим признанием.

О личном Анна заговорили со страницы в Instagram.

Анна позирует в свободной темной футболке и черных велосипедках, на ногах – стильные замшевые казаки. Волосы артистка гладко зачесала назад и отдала предпочтение темной помаде.

"Отступая назад. После излишней откровенности всегда хочется спрятаться. После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце. После того, как уничтожил кого-то, всегда идешь в церковь молиться за здравие", – написала она.

Анна поделилась сокровенным (фото: instagram.com/annasedokova)

В разделе "сторис" она дала небольшое пояснение и объявила о том, то хочет взять временный таймаут в соцсетях.

"Я все чаще нестабильна. И не хочется быть на привязи у социальных сетей. Все чаще хочется никому ничего не отдавать.Круг сужается", - написала певица.

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Поклонники живо поинтересовались, что же заставило Анну написать столько откровенный и личный пост, но она оставила их вопросы без ответов.

  • Правда.Что-то случилось?
  • Когда 2 дня назад видела Ваши сторис сразу поняла состояние, в котором Вы сейчас. Даже сказала сама себе: чувствую, что Анна устала и "сказала нам лишнее"
  • Отступая назад, иногда делаешь шаг вперед
  • Береги себя красавица и лучше, конечно, меньше рассказывать о том, что делается на душе, ибо неизвестно в какие уши попадет информация и как ее используют. Завистников сейчас полно и вокруг поэтому никто, кроме тебя о тебе не позаботится.

Напомним, что ранее Анна Седокова заговорила об уколах красоты.

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Анна Седокова