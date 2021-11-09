Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном

Анна позирует в свободной темной футболке и черных велосипедках, на ногах – стильные замшевые казаки. Волосы артистка гладко зачесала назад и отдала предпочтение темной помаде.

"Отступая назад. После излишней откровенности всегда хочется спрятаться. После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце. После того, как уничтожил кого-то, всегда идешь в церковь молиться за здравие", – написала она.

Анна поделилась сокровенным (фото: instagram.com/annasedokova)

В разделе "сторис" она дала небольшое пояснение и объявила о том, то хочет взять временный таймаут в соцсетях.

"Я все чаще нестабильна. И не хочется быть на привязи у социальных сетей. Все чаще хочется никому ничего не отдавать.Круг сужается", - написала певица.

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Поклонники живо поинтересовались, что же заставило Анну написать столько откровенный и личный пост, но она оставила их вопросы без ответов.