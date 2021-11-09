Хочеться вирізати серце: Сєдокова стривожила відвертими розмовами про особисте

Анна позує у вільній темній футболці і чорних велосипедках, на ногах – стильні замшеві казаки. Волосся артистка гладко зачесала назад і віддала перевагу темній помаді.

"Відступаючи назад. Після зайвої відвертості завжди хочеться сховатися. Після найбільшої любові завжди хочеться вирізати серце. Після того, як знищив когось, завжди йдеш до церкви молитися за здоров'я",- написала вона.

Анна поділилася потаємним (фото: instagram.com/annasedokova)

У розділі "сторіс" вона дала невелике пояснення і оголосила про те, то хоче взяти тимчасовий таймаут в соцмережах.

"Я все частіше нестабільна. І не хочеться бути на прив'язі у соціальних мереж. Все частіше хочеться нікому нічого не віддавати. Коло звужується", - написала співачка.

Скріншот (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники жваво поцікавилися, що ж змусило Анну написати стільки відвертий і особистий пост, але вона залишила їх питання без відповідей.