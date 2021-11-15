Хочу: Эллерт заинтриговал посланием для "сбежавшей" в Карпаты Мишиной

Актриса в уютном свитшоте-оверсайз и лосинах наслаждаеться окружающими красота и прекрасными моментами среди гор и чаруючщей природы.

Ксения Мишина наслаждается отдыхом в Карпатах (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Александр решил интриговать Ксению и поклонников их пары короткими посланиями, состоящими из одного слова под каждым новым фото актрисы. Снимки из Карпат не стали исключением. Так, они уже смогли сложить фразу "очень сильно хочу….", и теперь с нетерпением ждут продолжения романтичной истории в сети.

Ксения назвала поездку в горы "тотальным воссоединением с собой в дикой природе" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тем временем Ксения наслаждается отдыхом в Карпатах с сыном Платоном и своими друзьями.

Актриса сорвала овации поклонников, которые заметили, что она выглядит счастливой, беззаботной и расслабленной.

Саша, мы все ждем следующее слово

Энергия наслаждения так и прет

Просто богиня

Нереальная

Какая красивая

Рапунцель

Как всегда, обворожительна!

Лесная красавица

Шикарная Леди

Отметим, что Александр несколько дней назад отдыхалза городом, но с кем шоумен поехал релаксировать на природу, неизвестно. А пока Ксения наслаждается природой Карпат и солнечной погодой, Эллерт вернулся в Киев к работе и уже приступил к съемкам нового выпуска YouTube-проекта "Но это не точно".