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Хочу: Еллерт заінтригував посланням для Мішиної, що" втекла " в Карпати

Автор: Styler

Ксенія Мішина дала чітко зрозуміти, що вони з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом розійшлися і більше не є парою. Але шанувальники вважають, що це черговий етап притирання закоханих і незабаром все вирішиться. На такі думки їх наштовхнула і активність автора "Кварталу 95", який останнім часом став коментувати пости на сторінці актриси в соцмережі.

Так, Ксенія показала в Instagram цілу серію розслаблених атмосферних фото з Карпат.

Актриса в затишному світшоті-оверсайз і лосинах насолоджується оточуючими пейзажами і прекрасними моментами серед гір і чарівної природи.

Ксенія Мішина насолоджується відпочинком у Карпатах (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Олександр вирішив інтригувати Ксенію і шанувальників їх пари короткими посланнями, що складаються з одного слова під кожним новим фото актриси. Знімки з Карпат не стали винятком. Так, вони вже змогли скласти фразу "дуже сильно хочу....", і тепер з нетерпінням чекають продовження романтичної історії в мережі.

Ксенія назвала поїздку в гори "тотальним возз'єднанням з собою в дикій природі" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тим часом Ксенія насолоджується відпочинком в Карпатах з сином Платоном і своїми друзями.

Актриса зірвала овації шанувальників, які помітили, що вона виглядає щасливою, безтурботною і розслабленою.

  • Саша, ми всі чекаємо наступне слово
  • Енергія насолоди так і пре
  • Просто богиня
  • Нереальна
  • Яка красива
  • Рапунцель
  • Як завжди, чарівна!
  • Лісова красуня
  • Шикарна Леді

Зазначимо, що Олександр кілька днів тому відпочивав за містом, але з ким шоумен поїхав релаксувати на природу, невідомо. А поки Ксенія насолоджується природою Карпат і сонячною погодою, Еллерт повернувся в Київ до роботи і вже приступив до зйомок нового випуску YouTube- проекту "Но это не точно".

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розповіла про складно переломний період у житті, який кардинально змінив її долю.

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ХолостячкаКсения Мишина