Я хочу мира: Оля Полякова впервые высказалась про скандал с Киркоровым

Оля Полякова прокомментировала скандал с Филиппом Киркоровым, который назвал их совместное выступление на концерте в Дубае воссоединением Украины и России.

После того как соцсети остро отреагировали на подобные заявления, Полякова резко ответила в видео на своей странице в Insragram.

"Так, люди... Дорогие мои и те, которые не очень дорогие, и которые совсем не мои... Те, у кого в профиле нет фотографии, в ленте нет истории и всего десять подписчиков. Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно", - возмущается Полякова.

"Королева ночи" возмущена хейтом, в котором Киркорова назвали "врагом Украины". И предположила, что на украинцев повлиял стресс, выборы и карантин. А тех, кто остро отреагировал на скандальный концерт певицы, назвала "политически озабоченными".

"Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хейт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. И не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. Я бы сказала, подозрительно интересно", - добавила она.

При этом Полякова напомнила, что еще в январе 2020-го гастролировала в США, где встречалась с Киркоровым. Они вместе отдыхали на вечеринках и публиковали все в соцсетях. Но тогда это прошло незамеченным.

"Весной, во время локдауна, мы с Филиппом вышли в прямой эфир моего онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже - ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой еще при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества?" - говорит Полякова.

Также она добавила, что Дубай - не в России, и поэтому никакой "зрады" быть не может, и в РФ она не выступает. И петь она будет там, где хочет, и с тем, с кем хочет. А вот Киркоров "нормальный человек", который просто хочет мира, между людьми и странами. И она тоже этого мира хочет.

"Я не собираюсь с вами согласовывать, обсуждать. Кстати, и с Филиппом я тоже ничего не обсуждаю. Он знает моё отношение к политике правительства России в отношении Украины. Тем не менее он уважает мое мнение. Я знаю, что для него эти вопросы выглядят по-другому. Прежде всего, чего хочет Филипп и чего вообще хочет любой нормальный человек - это мир. Между людьми, между странами. И он пишет об этом! Так как он чувствует, так как он видит. Не про то он пишет, как и каким должен быть этот мир, на чьих условиях. Он просто хочет мира. И я хочу мира. Да, я хочу чтобы нам вернули наши земли, вывели военных, вернули границы", - добавила Полякова.

Артистка напоследок пожаловалась, что ей нигде не дают выступать, а Киркорова резко сделали врагом.

Народный артист Украины Филипп Киркоров вдруг резко стал врагом. И поэтому выступать с ним на одной сцене в Объединенных Арабских Эмиратах для туристов украинской артистке нельзя, иначе - проклянут. А что же можно? Выступать в Белой Церкви - нельзя. Выступать в Харькове - нельзя. Выступать в Киеве во Дворце спорта - нельзя. В Дубае - тоже нельзя!" - заявляет артистка.

Полякова отреагировала на скандал с Киркоровым (видео: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках большого концерта PaRus 2020. Они выступили на одной сцене 4 октября, и подобную встречу с коллегой Киркоров "воссоединением Украины и России".

Киркоров заявил о воссоединении Украины и России (скриншот)

Позже у Поляковой отреагировали на скандал, объяснив, что музыканты дружат уже давно и ничего странного в этой встрече нет.