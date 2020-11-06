Я хочу миру: Оля Полякова вперше висловилася про скандал з Кіркоровим

Оля Полякова прокоментувала скандал з Філіпом Кіркоровим, який назвав їхній спільний виступ на концерті в Дубаї возз'єднанням України і Росії.

Після того як соцмережі гостро відреагували на подібні заяви, Полякова різко відповіла відео на своїй сторінці в Insragram.

"Так, люди... Дорогі мої, і ті, які не дуже дорогі, і які зовсім не мої... Ті, у кого в профілі немає фотографії, в стрічці немає історії і всього десять підписників. Ось я приїхала з еміратщини і дивлюся, розводять тут черговий срач. Це вже просто смішно", - обурюється Полякова.

"Королева ночі" обурена хейтом, в якому Кіркорова назвали "ворогом України". І припустила, що на українців вплинув стрес, вибори і карантин. А тих, хто гостро відреагував на скандальний концерт співачки, назвала "політично стурбованими".

"Бачите, комусь не сподобалося те, що я виступила в Арабських Еміратах на спільному концерті з Філіпом Кіркоровим. Бачите, це, виявляється, "зрада", а сам Філіп, виявляється, ворог України. Я, звичайно, могла б віднести весь цей хейт на загальний стрес і карантин, який сильно впливає на психіку, і без того пригнічену виборами, пандемією. І не звертати уваги на політично стурбованих і просто хворих на голову, але мені ось що стало особливо цікаво. Я б сказала, підозріло цікаво", - додала вона.

При цьому Полякова нагадала, що ще в січні 2020-го гастролювала в США, де зустрічалася з Кіркоровим. Вони разом відпочивали на вечірках і публікували все в соцмережах. Але тоді це пройшло непоміченим.

"Навесні, під час локдауна, ми з Філіпом вийшли у прямий ефір мого онлайн-шоу "ПоляВидение" і теж - ні слова кривого, все нормально, ніяких проблем. А тут щось пішло не так?! Це що ж, цікаво? З яких пір Філіп Кіркоров, який став зіркою ще за царя Гороха, який слова кривого не сказав ні проти нашої країни, ні проти нашого народу, раптом став ворогом? А спілкування з ним стало злочином проти людства?" - каже Полякова.

Також вона додала, що Дубай - не в Росії, і тому ніякої "зради" бути не може, і в РФ вона не виступає. І співати вона буде там, де хоче, і з тим, з ким хоче. А ось Кіркоров "нормальна людина", яка просто хоче миру, між людьми і країнами. І вона теж цього миру хоче.

"Я не збираюся з вами погоджувати, обговорювати. До речі, і з Філіпом я теж нічого не обговорюю. Він знає моє ставлення до політики уряду Росії щодо України. Тим не менш він поважає мою думку. Я знаю, що для нього ці питання виглядають по-іншому. Насамперед, чого хоче Філіп і чого взагалі хоче будь-яка нормальна людина - це мир. Між людьми, між країнами. І він пише про це! Так як він відчуває, так як він бачить. Не про то він пише, як і яким повинен бути цей світ, на чиїх умовах. Він просто хоче миру. І я хочу миру. Так, я хочу, щоб нам повернули наші землі, вивели військових, повернули кордони", - додала Полякова.

Артистка наостанок поскаржилася, що їй ніде не дають виступати, а Кіркорова різко зробили ворогом.

Народний артист України Філіп Кіркоров раптом різко став ворогом. І тому виступати з ним на одній сцені в Об'єднаних Арабських Еміратах для туристів українській артистці не можна, інакше - проклянуть. А що ж можна? Виступати в Білій Церкві - не можна. Виступати в Харкові - не можна. Виступати в Києві у Палаці спорту - не можна. У Дубаї - теж не можна!" - заявляє артистка.

Полякова відреагувала на скандал з Кіркоровим (відео: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров та Оля Полякова зустрілися в Дубаї в рамках великого концерту PaRus 2020. Вони виступили на одній сцені 4 жовтня, і подібну зустріч з колегою Кіркоров "возз'єднанням України і Росії".

Кіркоров заявив про возз'єднання України і Росії (скріншот)

Пізніше у Полякової відреагували на скандал, пояснивши, що музиканти дружать вже давно і нічого дивного в цій зустрічі немає.