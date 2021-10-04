Не хочу строить отношения с "курицей": участник "Холостячки 2" сделал резкое заявление

Он вспомнил, как в анонсе свидания с певицей зрители смогли заметить, что он якобы назвал ее курицей.

Андрей признался - он всегда остается собой (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Когда Злата театрально демонстративно пожаловалась на сложное свидание-испытание, Андрей обратился к ней: "Это ты сейчас курицу включила?". На бекстейдже он уточнил: "Она не вела себя как курица, она прикололась!". Мужчина поспешил рассказать, почему он любит крепкое словцо.

Андрей пояснил, что в компании его друзей не принято обижаться на слова и выражению. Ребята привыкли много шутить, подкалывая друг друга, иногда очень жестко, если смотреть со стороны.

"Мои друзья вообще знают, что обижаться на то, что я говорю, нет никакого смысла, потому что в этом нет злобы, лишь желание подкалывать и веселиться", - отметил Задворный.

"Я тоже тестирую ее, делая определенные вбросы и смотря на ее реакцию" - высказался Андрей о Злате (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Далее Андрей решился на смелое заявление о Злате Огневич и своей тактике на проекте.

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"Если вы думаете что в этом проекте выбирает только Злата - вы ошибаетесь, я тоже решаю: подходит мне эта девушка и нет, я тоже тестирую ее, делая определенные вбросы и смотря на ее реакцию. Я не хочу и не буду строить отношения с "курицей", - заявил бизнесмен.

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Андрей признался, что на свидании для него было важно оставаться собой.

"Это не залог "успешного сохранения своей туши в проекте", это залог правильного обмена впечатлениями друг о друге, что бы определить, классно ли нам вместе, а можем ли мы вообще быть вместе", - пояснил он.



⠀Андрей заверил - он не лицемерит на проекте и в жизни (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Предприниматель заверил: он - не принц на белом коне и "не пытается корчить его из себя", зато он не способен на лицемерие и двуличие.

"Я простой парень, из маленького городка на Кировоградщине, за словом в карман не лезу, умею любить, дружить, ценить, моя душа нараспашку, если кому-то не нравится - проходи мимо. Зато со мной можно быть уверенным, что через месяц-два-три мои манеры не исчезнут в полночь с боем курантов, мое отношение не обернется в тыкву, а я из всадника не превращусь в крысу", - подытожил свою эмоциональную речь Андрей.