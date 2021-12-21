Холостячка 2 Огневич в прозрачном платье заговорила о важном: можно облегчить переживания

Огневич позировала в полностью прозрачном алом платье-миди с рюшами, оборками и длинным рукавом. Она подчеркнула точеную талию широким текстильным поясом.

Яркий образ она дополнила открытыми босоножками на шпильке и круглыми крупными серебряными серьгами.

Злата Огневич показала яркий соблазнительный образ (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Певица поинтересовалась, как часто ее поклонники искренне интересуются душевным состоянием близких и дарят им чувство опоры и поддержку.

"Вовремя сказанные слова поддержки способны на гораздо большее, чем мы себе представляем. У каждого свой уровень эмпатии и люди очень разные, но если искренне слышать то, что Вам говорят при общении, можно помочь другому человеку, можно облегчить его переживания, поделиться теплотой, заботой и такой необходимой сейчас поддержкой", - написала Злата.

Поклонники отреагировали на наряд певицы и ее эффектный образ.