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Холостячка 2 Огневич в прозрачном платье заговорила о важном: можно облегчить переживания

Автор: Ольвия Агаркова

"Холостячка 2" Злата Огневич заверила, что поставила точку в истории неудашихся отношений с победителем шоу Андреем Задворным. Певица сообщила, что работе с психологом и восстанавливается после эмоционо сложной ситуации в личной жизни. Артистка делилася с подписчиками в соцсети инсайтами и своими жизненными выводами.

На странице в Instagram Злата показала результат атмосферной страстной фотосессии.

Огневич позировала в полностью прозрачном алом платье-миди с рюшами, оборками и длинным рукавом. Она подчеркнула точеную талию широким текстильным поясом.

Яркий образ она дополнила открытыми босоножками на шпильке и круглыми крупными серебряными серьгами.

Злата Огневич показала яркий соблазнительный образ (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Певица поинтересовалась, как часто ее поклонники искренне интересуются душевным состоянием близких и дарят им чувство опоры и поддержку.

"Вовремя сказанные слова поддержки способны на гораздо большее, чем мы себе представляем. У каждого свой уровень эмпатии и люди очень разные, но если искренне слышать то, что Вам говорят при общении, можно помочь другому человеку, можно облегчить его переживания, поделиться теплотой, заботой и такой необходимой сейчас поддержкой", - написала Злата.

Поклонники отреагировали на наряд певицы и ее эффектный образ.

  • Она призвала обнимать близких из самой глубины своего сердца
  • Красивые фото, красивый образ
  • В таком наряде побольше б страсти и огня
  • Вы здесь невероятно красивая, как Эсмеральда
  • Красивые фото. Замечательно выглядишь
  • Lady in Red. Ты прекрасна как бутон розы
  • Как всегда на высоте

Напомним, что ранее Злата Огневич в мини на постели свела с ума откровенным образом.

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ХолостячкаЗлата Огневич