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Холостячка 2 Огнєвіч в прозорій сукні заговорила про важливе: можна полегшити переживання

Автор: Ольвія Агаркова

"Холостячка 2" Злата Огнєвіч запевнила, що поставила крапку в історії невдалих відносин з переможцем шоу Андрієм Задворним. Співачка повідомила, що роботі з психологом і відновлюється після емоційно складної ситуації в особистому житті. Артистка ділилася з підписниками в соцмережі інсайтами і своїми життєвими висновками.

На сторінці в Instagram Злата показала результат атмосферної пристрасної фотосесії.

Огнєвіч позувала в повністю прозорій червоній сукні-міді з рюшами, оборками і довгим рукавом. Вона підкреслила струнку талію широким текстильним поясом.

Яскравий образ вона доповнила відкритими босоніжками на шпильці і круглими великими срібними сережками.

Злата Огнєвіч показала яскравий спокусливий образ (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Співачка поцікавилася, як часто її шанувальники щиро цікавляться душевним станом близьких і дарують їм почуття опори і підтримку.

"Вчасно сказані слова підтримки здатні на набагато більше, ніж ми собі уявляємо. У кожного свій рівень емпатії і люди дуже різні, але якщо щиро чути те, що вам говорять при спілкуванні, можна допомогти іншій людині, можна полегшити її переживання, поділитися теплотою, турботою і такою необхідною зараз підтримкою", - написала Злата.

Шанувальники відреагували на вбрання співачки і її ефектний образ.

  • Вона закликала обіймати близьких з самої глибини свого серця
  • Красиві фото, гарний образ
  • У такому вбранні побільше б пристрасті і вогню
  • Ви тут неймовірно красива, як Есмеральда
  • Красиві фото. Чудово виглядаєш
  • Lady in Red. Ти прекрасна як бутон троянди
  • Як завжди на висоті

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч в міні на ліжку звела з розуму відвертим образом.

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ХолостячкаЗлата Огнєвіч