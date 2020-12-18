"Холостячка" Ксения Мишина назвала победителя шоу

"Холостячка" Ксения Мишина в финале первого украинского шоу такого формата сделала свой выбор. Актриса выбирала между двумя мужчинами - 32-летним Алексеем Тригубенко и 34-летним юмористом и ведущим Александром Эллертом.

В итоге сердце Ксении Мишиной досталось Александру Эллерту, несмотря на то, что Ксения говорила накануне, что в "Алексее полностью уверена".

Как прошел финал "Холостячки"

Ксения познакомила Лешу и Сашу с папой Александром - ее родители живут в Севастополе, и в Киев приехал лишь отец актрисы. Когда будущей звезде было 7 лет, папа и мама развелись, но это не отразилось на девочке.

"Ксюша меня никогда не знакомила со своим избранником. Волнительный день для меня", - признался мужчина.

Папа актрисы считает, что ей нужен умный, состоявшийся финансово и сильный характером человек.

Первым с отцом Ксения познакомила Алексея, который обрадовался такой перспективе. Александр решил научить потенциального зятя запускать самолеты на пульте управления. Мужчины прекрасно справились с совместной задачей.

Маленькая компания продолжила общение в ресторане. Отец Ксении задавал жениху дочери серьезные вопросы: где собирается жить пара, если, у них все сложится, расспрашивал о работе Алексея и его материальном положении. Общаясь тет-а-тет, папа актрисы поинтересовался отношением жениха к внуку Платону, к публичности дочери и т. д.

Алексей Тригубенко

Вторым с папой актрисы знакомился его тезка Александр Эллерт. Будущий зять показался мужчине "излишне радостным", ведь он тут же бросился обнимать потенциального тестя. Так, два Александра решили пообщаться во время рыбалки. Конечно же, не обошлось без спиртного. Мужчины увлеклись общением между собой, а Ксения в это время словила рыбку, но решила отпустить свой трофей.

"Ты завалила нашу рыбалку, но не завалила нашу встречу", - со смехом констатировал папа актрисы.

Троица продолжила знакомство в ресторане. Отец Ксении показал Александру ее детские фото, а также предупредил шоумена о том, что у его дочери сильный характер. Эллерт заявил, что также обладает непростым нравом.

"Это взгляд немножко свысока на ситуацию и на мою дочку", - оценил поведение потенциального зятя папа Ксении и посчитал его несколько эгоцентричным.

Александр Эллерт

"Хочешь что-то строить - бери Лешу, хочешь получить готовое, но с более отрицательными результатами - бери Сашу. Выбирай по велению сердца", - дал совет папа Ксюше. Но намекнул, что в качестве мужа актрисы хотел бы видеть надежного Алексея.

На последнем перед финалом свидании Леша захотел удивить Ксению и познакомил ее с дрифтом. Экстрим заставил девушку взглянуть на парня с другой стороны. Затем Леша отвез Ксюшу в цирк и вместе с ней попробовал себя в качестве воздушного акробата.

"Это в десяточку!" - обрадовалась актриса.

Оставшись наедине, Леша и Ксюша с подачи ведущего Григория Решетника решили обсудить спорные и неудобные вопросы. Пара легко и непринужденно вела беседу, царила расслабленная и умиротворяющая атмосфера. Алексей поделился с Ксенией идеей своей идеальной свадьбы в итальянском замке, и она его поддержала. Вечер закончился поцелуями и объятиями.

Финальное свидание на проекте досталось Саше. Парень решил преодолеть свою фобию - боязнь высоты, и полетать с Ксенией на парапланах. Во время поездки в машине Саша и Ксюша решили обсудить острые и спорные моменты в их отношениях, пересмотрели провокационные ролики с проекта, что испортило обоим настроение.

Пара приехала в СПА. Фрукты, подушки, свечи и джакузи должны были способствовать релаксу. Разговор не клеился, нависло напряжение. "Мне кажется она не с этой планеты. Она какая-то не такая", - заявил Саша после поцелуя с актрисой, решив разрядить обстановку. Свидание продолжилось в джакузи. Ксения назвала общение с Сашей поверхностным, попросила его провести ее на улицу и отправилась домой, чем разочаровала мужчину.

Что было на последней "церемонии роз"

Отметим, что Ксении было очень сложно выбрать между двумя претендентами на ее сердце. Ведь если Алексей четко видел будущее с Ксенией рядом - он знал, где, как они будут жить, кем он станет для сына Ксении Платона. То Александру в течение всего проекта было крайне сложно выражать свои чувства. Из-за этого героине "Холостячки" крайне сложно было сделать свой выбор, ведь Александр так и остался для нее "темной лошадкой". Он не мог понять и сказать, к чему это все ведет, и каким будет его будущее с Ксенией.

В финале Алексей сделал Ксении предложение руки и сердца, подарив кольцо.

Ксения сказала, что в Алексее ни на секунду не сомневалась. Она видит, как сильно он любит ее, но ей больно от того, что не может ответить ему взаимностью. "Холостячка" отвергла предложение Алексея Тригубенко.

А вот Александру Эллерту она сказала "да" и приняла предложение его руки и сердца.

"Я тебя тоже люблю", - ответила Ксения Александру.

Финал "Холостячки"

Ранее мы писали, что участник "Холостячки" заставил Ксению Мишину понервничать, рассказав, что сделал предложение другой девушке.

Напомним, что во время предыдущего эфира шоу покинул Андрей Рыбак, которого называли фаворитом и любимцем Ксении Мишиной.