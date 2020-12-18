"Холостячка" Ксенія Мішина назвала переможця шоу

"Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі першого українського шоу такого формату зробила свій вибір. Актриса вибирала між двома чоловіками - 32-річним Олексієм Тригубенком та 34-річним гумористом і ведучим Олександром Еллертом.

У підсумку серце Ксенії Мішинотї дісталося Олександру Еллерту, незважаючи на те, що Ксенія говорила напередодні, що в "Олексії повністю впевнена".

Як пройшов фінал "Холостячки"

Ксенія познайомила Льошу і Сашу з папою Олександром - її батьки живуть в Севастополі, і в Київ приїхав лише батько актриси. Коли майбутній зірці було 7 років, тато і мама розлучилися, але це не відбилося на дівчинці.

"Ксюша мене ніколи не знайомила зі своїм обранцем. Хвилюючий день для мене", - зізнався чоловік.

Тато актриси вважає, що їй потрібен розумний, успішний фінансово і сильний характером чоловік.

Першим з батьком Ксенія познайомила Олексія, який зрадів такій перспективі. Олександр вирішив навчити потенційного зятя запускати літаки на пульті управління. Чоловіки чудово впоралися із спільним завданням.

Маленька компанія продовжила спілкування в ресторані. Батько Ксенії ставив нареченому дочки серйозні питання: де збирається жити пара, якщо у них все складеться, розпитував про роботу Олексія і його матеріальне становище. Спілкуючись тет-а-тет, тато актриси поцікавився ставленням нареченого до онука Платона, до публічності доньки і т. д.

Олексій Тригубенко

Другим з татом актриси знайомився його тезка Олександр Еллерт. Майбутній зять здався чоловікові "надмірно радісним", адже він тут же кинувся обіймати потенційного тестя. Так, два Олександра вирішили поспілкуватися під час риболовлі. Звичайно ж, не обійшлося без спиртного. Чоловіки захопилися спілкуванням між собою, а Ксенія в цей час спіймала рибку, але вирішила відпустити свій трофей.

"Ти завалила нашу риболовлю, але не завалила нашу зустріч", - зі сміхом констатував тато актриси.

Трійця продовжила знайомство в ресторані. Батько Ксенії показав Олександру її дитячі фото, а також попередив шоумена про те, що у його дочки сильний характер. Еллерт заявив, що також має непростий характер.

"Це погляд трошки зверхньо на ситуацію і на мою дочку", - оцінив поведінку потенційного зятя тато Ксенії і вважав його кілька егоцентричним.

Олександр Еллерт

"Хочеш щось будувати - бери Льошу, хочеш отримати готове, але з більш негативними результатами - бери Сашу. Обирай за велінням серця", - дав пораду тато Ксюші. Але натякнув, що в якості чоловіка актриси хотів би бачити надійного Олексія.

На останньому перед фіналом побаченні Льоша захотів здивувати Ксенію і познайомив її з дріфтом. Екстрим змусив дівчину глянути на хлопця з іншого боку. Потім Льоша відвіз Ксюшу в цирк і разом з нею спробував себе в якості повітряного акробата.

"Це в десяточку!" - зраділа актриса.

Залишившись наодинці, Льоша і Ксюша з подачі ведучого Григорія Решетника вирішили обговорити спірні і незручні питання. Пара легко і невимушено вела бесіду, панувала розслаблена і спокійна атмосфера. Олексій поділився з Ксенією ідеєю свого ідеального весілля в італійському замку, і вона його підтримала. Вечір закінчився поцілунками і обіймами.

Фінальне побачення на проекті дісталося Саші. Хлопець вирішив подолати свою фобію - страх висоти, і політати з Ксенією на парапланах. Під час поїздки в машині Саша і Ксюша вирішили обговорити гострі і спірні моменти в їх відносинах, переглянули провокаційні ролики з проекту, що зіпсувало обом настрій.

Пара приїхала в СПА. Фрукти, подушки, свічки і джакузі повинні були сприяти релаксу. Розмова не клеїлася, нависла напруга. "Мені здається, вона не з цієї планети. Вона якась не така", - заявив Саша після поцілунку з актрисою, вирішивши розрядити обстановку. Побачення продовжилося в джакузі. Ксенія назвала спілкування з Сашею поверхневим, попросила його провести її на вулицю і вирушила додому, чим розчарувала чоловіка.

Що було на останній "церемонії троянд"

Зазначимо, що Ксенії було дуже складно вибрати між двома претендентами на її серце. Адже якщо Олексій чітко бачив майбутнє з Ксенією поруч - він знав, де, як вони будуть жити, ким він стане для сина Ксенії Платона. Олександру протягом всього проекту було вкрай складно виражати свої почуття. Через це героїні "Холостячки" вкрай складно було зробити свій вибір, адже Олександр так і залишився для неї "темною конячкою". Він не міг зрозуміти і сказати, до чого це все веде, і яким буде його майбутнє з Ксенією.

У фіналі Олексій зробив Ксенії пропозицію руки і серця, подарувавши обручку.

Ксенія сказала, що в Олексії ні на секунду не сумнівалася. Вона бачить, як сильно він любить її, але їй боляче від того, що не може відповісти йому взаємністю. "Холостячка" відкинула пропозицію Олексія Тригубенка.

А ось Олександру Еллерту вона сказала "так" і прийняла його пропозицію руки і серця.

"Я тебе теж люблю", - відповіла Ксенія Олександру.

Фінал "Холостячки"

Раніше ми писали, що учасник "Холостячки" змусив Ксенію Мішину понервувати, розповівши, що зробив пропозицію іншій дівчині.

Нагадаємо, що під час попереднього ефіру шоу покинув Андрій Рибак, якого називали фаворитом і улюбленцем Ксенії Мішиної.